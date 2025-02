Soddisfazione. Bilisari, Landi e Mazzi. Premi in Federazione

Tre arcieri della Compagnia Maremmana Arcieri premiati in Federazione. Si è svolta a Roma l’assemblea nazionale della Fitarco che ha visto premiati tre rappresentanti della società grossetana per i risultati ottenuti nel biennio 2023/24 per un riconoscimento che comprende tutte le divisioni arcieristiche e tutte le specialità, delle classi senior e giovanil.

Matteo Bilisari è stato premiato per i risultati sportivi ottenuti nel biennio 2023/24 salendo a podio in più occasioni sui podi internazionali. Ginevra Landi è stata premiata per i risultati sportivi ottenuti nel biennio 2023/24 salendo a podio in più occasioni sui podi internazionali. Infine, Stefano Mazzi è stato premiato per il suo impegno nel seguire e far crescere gli atleti del mondo compound giovanile e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi internazionali nel biennio 2023/24. Proprio quest’ultimo inoltre è partito come tecnico della giovanile compound ai campionati europei indoor di Samsun in Turchia.

Tre note di merito per la società di Grosseto che sta raccogliendo grandi risultati con i propri tesserati. Le premiazioni sono avvenute all’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino con la cerimonia di premiazione che, alla presenza del presidente del Coni, Giovanni Malagò e del presidente Cip, Luca Pancalli, ha visto sfilare i migliori arcieri, il miglior tecnico e arbitro del biennio 2023/2024 e le migliori società. A vincere il premio come migliori atleti sono stati i campioni paralimpici Elisabetta Mijno e Stefano Travisani, oro misto a Parigi 2024, menzione speciale per l’azzurra del compound, Elisa Roner, mentre il premio come miglior tecnico è andato al direttore tecnico della divisione compound, Flavio Valesella e quella al miglior giudice di gara a Martino Miani, che la scorsa estate all’Esplanade des Invalides ha dato il via alla gara di qualifica, arbitrando anche una delle finali olimpiche.