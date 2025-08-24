Acquista il giornale
  4. Sofia Raffaeli medaglia d’oro ai Mondiali di ginnastica: regina di Rio de Janeiro

Dopo le medaglie di bronzo nell’All Around e alla specialità della palla, la ventunenne marchigiana trionfa nel cerchio

di Redazione Sport
24 agosto 2025
Rio de Janeiro, 24 agosto 2025 – Un Mondiale da incorniciare per Sofia Raffaeli. La fuoriclasse 21enne marchigiana, esponente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, ha conquistato la medaglia d'oro nel cerchio e quella di bronzo nella specialità della palla ai Mondiali di ginnastica ritmica di Rio de Janeiro. Una giornata, quella di oggi domenica 24 agosto, che la certifica senza dubbio fra le migliori ginnaste del mondo

Solo un paio di giorni fa, Sofia Raffaeli era uscita con la medaglia di bronzo al collo dall’All Around individuale. In quella gara a vincere l’oro era stata la tedesca Darja Varfolomeev. Argento per la bulgara Stiliana Nikolova.

Nelle finali di specialità l'azzurra al cerchio è invece riuscita a bissare il risultato conseguito in Bulgaria nel 2022. Alle spalle della ginnasta marchigiana, prima con il punteggio di 30.650, proprio la bulgara Stiliana Nikolova (29.950). Terzo gradino del podio per la tedesca Anastasia Simakova (29.400).

"Dedico la medaglia d'oro a Lorenzo Bonicelli". Così Sofia Raffaeli dopo il trionfo nel cerchio ai Mondiali di ginnastica ritmica, in corso a Rio de Janeiro. Un pensiero dunque allo sfortunato atleta azzurro, ricoverato in terapia intensiva al Niguarda di Milano, dopo il brutto incidente avvenuto nel corso delle Universiadi.

