Sofia Tonelli premiata a Empoli dopo il successo ai Campionati europei di ginnastica

A circa un mese di distanza dai Campionati europei di ginnastica artistica di Lipsia, che le hanno lasciato in dote una medaglia di bronzo individuale ed un oro di squadra con la Nazionale, Sofia Tonelli è tornata a casa. Ad Empoli è stata ricevuta in Comune dal sindaco Alessio Mantellassi e dall’assessore allo Sport Laura Mannucci, ricevendo una pergamena per ricordare l’impegno sportivo profuso nel corso di questa primissima parte di carriera ai vertici, tenendo alto il nome della città. Alla cerimonia tenutasi in municipio hanno preso parte anche alcuni membri della Saltavanti Empoli, la società che ha visto crescere agonisticamente la diciassettenne ginnasta. Presente anche il presidente Andrea Zichella, con ruolo anche di consigliere regionale FGI con delega all’artistica femminile. "Il talento di Sofia è cristallino, prima di queste due medaglie agli Europei, Sofia ha collezionato la vittoria come campionessa italiana replicando il risultato dell’anno precedente – hanno detto Mantellassi e Mannucci – lo sport empolese continua a regalare soddisfazioni, l’ennesima dimostrazione che Empoli è una comunità che crede nei valori sportivi e crea anche dei talenti. Sofia ha portato alti I colori della nostra città regalandoci un’enorme soddisfazione". Sofia Tonelli da tre anni si allena (e studia e vive) all’Accademia Nazionale di Brescia, è stata una delle 5 ginnaste convocate dal direttore tecnico nazionale Enrico Casella a rappresentare l’Italia ai Campionati Europei di ginnastica artistica di Lipsia (Germania) dove ha conquistato il bronzo alla trave e l’oro di squadra con Alice d’Amato, Manila Esposito, Emma Fioravanti, Giulia Perotti.