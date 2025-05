Sofia Tonelli rappresenta Empoli ai Campionati Europei di ginnastica a Lipsia

Ancora una volta nella Nazionale italiana di ginnastica artistica sarà rappresentato anche Empoli. Il merito è sempre della diciassettenne Sofia Tonelli, che dopo la convocazione azzurra dello scorso anno per la tappa di Coppa del Mondo a Baku in Azerbaigian, quest’anno è stata chiamata dal direttore tecnico Enrico Casella per i Campionati Europei di Lipsia (Germania).

Approdata a tre anni nel corso di psicomotricità della Saltavanti Empoli nella palestra del sotto tribuna dello stadio Castellani di Empoli, allenata dal tecnico federale Silvia Ulivieri, da tre anni Sofia Tonelli si allena, studia e vive all’Accademia Nazionale di Brescia. Un percorso, il suo, che dal 2019 la porta ogni estate ad essere convocata ai collegiali nazionali e ogni anno a partecipare con varie squadre (in un crescendo costante dal Giglio-Montevarchi all’Artistica81 Trieste fino al Brixia-Brescia) al campionato italiano di Serie A1.

Nel 2021, infine, è riconosciuta come Road Olimpic Games, cioè ginnasta di interesse nazionale e nel 2022 assaggia per la prima volta la Nazionale, potendosi allenare con quelle che erano le sue eroine-modello. Nonostante frequenti problematiche fisiche, Sofia Tonelli non si è mai arresa e con grande determinazione ha sempre continuato ad inseguire il suo sogno, che adesso è realtà. Nel 2023 partecipa al Trofeo Internazionale di Jesolo come individualista, l’anno dopo in seconda squadra (miglior italiana) e quest’anno in prima squadra. Nel 2023 e 2024 si laurea campionessa italiana e stasera alle 18 scenderà in pedana all’Europeo come all-arounder, ossia impegnata su tutti e quattro gli attrezzi e quindi partecipante anche alla qualificazione individuale.

Insieme a lei a difendere i colori dell’Italia ci saranno Manila Esposito, Alice D’Amato (oro e argento alle Olimpiadi di Parigi), Giulia Perotti ed Emma Fioravanti. A seguirla dagli spalti tedeschi del Leipziger Messe, oltre ai genitori e ai due fratelli, ci saranno anche la storica allenatrice Silvia Ulivieri, che da luglio ricoprirà per il prossimo quadriennio il ruolo di direttrice tecnica regionale femminile, e il presidente della Saltavanti Empoli, Andrea Zichella, eletto consigliere regionale della FGI con delega all’artistica femminile.