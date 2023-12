Sofia Tonelli regina d’Italia. Una prova da incorniciare

Sofia Tonelli è campionessa italiana. Grande soddisfazione in casa Saltavanti Empoli per la propria tricolore, che a Cuneo ha conquistato il titolo tricolore nella categoria Senior 1 del Campionato Gold di ginnastica artistica. Dopo la sfortunata prova al campionato assoluto di Padova, valevole anche come qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove aveva gareggiato sebbene non al meglio della condizione fisica, per la sedicenne atleta empolese quello piemontese era dunque anche l’appuntamento del riscatto. E Sofia Tonelli si è fatta trovare pronta. Un ottimo salto a volteggio le vale il punteggio più alto della competizione, poi prosegue con una bella parallela, conclusa però con una caduta all’uscita che ha lasciato un po’ di amaro in bocca. Successivamente però, nonostante qualche piccolo sbilanciamento, l’esercizio a trave gli vale di nuovo il punteggio più alto, che Tonelli blinda poi nel corpo libero finale con un’acrobatica straordinaria che le permette di vincere l’oro nel concorso generale con oltre un punto di vantaggio sulla seconda ginnasta.

L’atleta della Saltavanti conquista poi anche tutte le finali per attrezzo, dove si mette al collo altre 4 medaglie: argento a volteggio e trave, bronzo a parallele e corpo libero. Un exploit, quello colto a Cuneo, a conferma del valore di questa giovane, che dall’estate 2022, su invito del direttore Tecnico nazionale Enrico Casella, si è trasferita a Brescia per allenarsi nell’Accademia Internazionale di Ginnastica, condividendo gli attrezzi con le sue eroine della Nazionale Italiana, le cosiddette “Fate”. E lo scorso ottobre era riserva ai campionati del mondo di Anversa in Belgio. Un’opportunità concretizzatasi grazie alla caparbietà, la fiducia e la competenza della sua istruttrice di sempre, Silvia Ulivieri, che non ha mai perso la convinzione e la fiducia nelle potenzialità della sua allieva, accompagnandola tuttora, seppure con una nuova modalità. Oltre a Tonelli a Cuneo, tra le Junior 2 per la Saltavanti Empoli è scesa in pedana anche Giulia Benassai, la quale centra un onorevole quinto posto nazionale a trave. Era assente invece per alcune problematiche fisiche la campionessa regionale Junior 1 Lucia Riola, che con grande rammarico ha dovuto rinunciare a questa tanto meritata finale nazionale.