Softball. Coppa Campioni in palio in Friuli

Evoca bellissimi ricordi il diamante di Buttrio, nell’hinterland udinese, dove la Italposa Softball Forlì sarà chiamata a giocare la prossima estate, in vista dell’edizione 2024 della Coppa Campioni di softball. Su quel diamante si giocherà il campionato mondiale poi, qualche settimana dopo – dal 19 al 24 agosto – anche la fase finale della maggiore coppa europea. "Un bel campo – spiega Giovanni Bombacci, patron del softball forlivese –, dove nel 2021, appena due anni fa, abbiamo vinto la nostra ultima Coppa. Ho già fermato lo stesso hotel...".

La concorrenza, però, sarà agguerrita. "Ci sarà l’Olympia Harleem, che è campione in carica e ci ha battuto in finale anno scorso. Sono fortissime, e in rosa hanno metà della nazionale olandese". E poi le Neptunus, fresche campioni nei Paesi Bassi battendo in finale proprio l’Olympia. Assieme a Forlì ci saranno anche una formazione tedesca, una spagnola, una della Repubblica Ceca e una dall’Austria, poi una svizzera, una francese e una belga: dieci contendenti.

e. ma.