Softball, domani Forlì sogna lo scudetto. A Bollate sull’1-1. "Siamo pronte e in forma"

Siamo arrivati all’atto finale: domani si assegnerà lo scudetto di softball. In campo – dopo le emozioni, lo spettacolo e soprattutto l’1-1 del Buscherini – tornano l’Italposa Forlì e la Mkf Bollate: gara3 e gara4 sono in programma domani a partire dalle 18.15 e dalle 21. L’eventuale quinto incontro, invece, si giocherebbe alle 11 di domenica. Tutte le partite saranno, come le prime due, trasmesse in diretta esclusiva su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre), col commento di Alessandro Tiberti e Matteo Gandini.

Il decisivo weekend si disputa a Ospiate di Bollate, con l’Mkf padrona di casa, capace di chiudere al primo posto la regular season davanti all’Italposa seconda. Dopo la sconfitta nel primo incontro, Forlì ha ottenuto il pronto riscatto in gara2, guidata dai fuoricampo di Laura Vigna e Marta Gasparotto (diventata la primatista assoluta a livello di home run nella storia della serie A1, con 54). In casa romagnola il morale è alto così come il desiderio di vincere nuovamente lo scudetto a distanza di due anni. In settimana le bianconere hanno lavorato molto, anche sull’aspetto mentale.

"La squadra è in forma e pronta per affrontare le prossime gare – afferma Donny Hale, head coach dell’Italposa Forlì –. Tutte le nostre ragazze sono a disposizione, inclusa Aisha Weixlmann, alle prese ancora con qualche problema fisico che stiamo valutando di giorno in giorno".

La certezza è quindi rappresentata da Ilaria Cacciamani, lanciatrice partente di gara3. Nel quarto incontro possibile una staffetta come accaduto la scorsa settimana, con una tra Veronica Comar e Alexia Lacatena pronta ad aprire la sfida e il resto del bullpen pronto ad entrare in partita, inclusa eventualmente la stessa Weixlmann, il cui utilizzo è stato importante seppur limitato in poche riprese nella vittoria dell’Italposa lo scorso sabato: questa dovrebbe essere la strategia per cercare di togliere riferimenti all’attacco lombardo.

Guardando i numeri delle prime due gare, l’Italposa ha segnato 11 punti contro i 6 subiti. Venti le valide contro le 10 delle milanesi. Ambedue le squadre non hanno commesso errori nelle due gare. In attacco Vigna e Gasparotto, con 2 fuoricampo a testa e uno per partita, sono state le più incisive e determinanti dell’attacco forlivese. Ma le due formazioni si conoscono da troppo tempo e sanno che basta poco per rovesciare le sorti di una gara.

