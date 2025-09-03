Softball, è qualificata grazie al trionfo europeo ottenuto da Bollate. Forlì va in Coppa dei Campioni

Pur non giocando, l’Italposa Softball Forlì ha guadagnato una ‘promozione’. Vincendo la Coppa Italia e col secondo posto in campionato, le ragazze del manager Donny Hale avevano guadagnato l’accesso alla Winners Cup, la vecchia Coppa delle Coppe. Ma nel weekend è arrivata una notizia positiva: la rivale della stagione 2025, Bollate, ha vinto l’European Premier Cup, la Coppa Campioni (battute le tedesche del Wesseling Vermins). Cosa cambia, quindi, per l’Italposa? Che la stessa formazione lombarda parteciperà alla massima competizione europea non come qualificata, ma come defender. Di conseguenza, la qualificazione spetta a chi ha ottenuto al secondo posto: proprio Forlì. Alla Winners Cup parteciperanno Saronno (che l’ha vinta) e un’altra ‘ripescata’, il Caronno: ben 4 le italiane in Europa. È un’altra soddisfazione per Forlì in questa stagione, dopo aver sfiorato lo scudetto e alzato la Coppa Italia. Per le bianconere sarà la partecipazione numero 13 in Coppa Campioni dal 1997 a oggi, la 22ª volta in Europa.

e. ma.