Softball. Erika Piancastelli e il trionfo europeo con l’Italia: "Una grande sintonia il nostro valore aggiunto»

Grande quanto sofferta impresa per le ragazze dell’Italia del softball, che sabato sono tornate sul trono d’Europa, bissando il trionfo dell’anno scorso. Con contorno di pubblico (ben 54 le nazionali alle qualificazioni, 23 le ammesse alla fasi finali in Repubblica Ceca, a Praga).

Dopo il successo, la parola passa alle protagoniste e fra queste, su tutte, c’è Erika Piancastelli (foto), modenese: "Grande gioia e grande gratificazione – commenta la campionessa internazionale Piancastelli –. Sono orgogliosa di questa squadra e di tutto ciò che siamo riuscite a mettere in campo da inizio a fine Europei. Non è stato per niente facile – aggiunge Piancastelli –, sapevamo di una partenza in salita per amalgamare il gruppo del nuovo manager Graig Montvidas, alla prima salita e difficoltà siamo infatti uscite battute, dalla Spagna 5 a 3, a testa alta ma sconfitte. Per assurdo – fa sapere Piancastelli – la sconfitta contro la Spagna è stata la vera svolta, una scossa di adrenalina, basilare fino alla vittoria finale. Ci siamo subito compattate, in grande sintonia, e proprio la sintonia è stata il vero valore aggiunto per la nostra avventura a Praga. Gara dopo gara lo staff tecnico ha annullato ogni tensione. Grande ambiente. Giocare, divertirsi e vincere rimane il sogno di ogni atleta. Come detto non abbiamo mai mollato, vincere nel softball agli extra inning non è fortuna ma carattere, significa crederci fino alla fine. Il team è nato per un futuro di livello – conclude –, il mio percorso agonistico, dopo Stati Uniti, e gli Europei continua con sempre la valigia in mano, su tre continenti: mercoled sono a Kyoto nel team Holdings Galaxi Stars, torneo di serie A, lotta playoff scudetto ai primi novembre".

A commentare il successo è anche mamma Lory, olimpionica a Sidney, coach delle azzurre Under 18. "Ho visto e sofferto tanto sugli spalti con papa’ Andrea Piancastelli – dice la mamma di Erika –, un grande team sempre in crescita. Si è vista da subito la mano del nuovo manager Montvidas, seguito alla lettera dalle giocatrici in ogni fase tecnica delle partite. Gara dopo gara le ragazze sono cresciute unite, compatte fino all’apoteosi finale. Tutto lascia pensare all’ inizio di un atteso nuovo cliclo".

Giorgio Antonelli