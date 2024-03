Softball, Forlì riparte a Pasqua. Speranze azzurre

Il weekend di Pasqua vedrà ritornare in campo le campionesse d’Italia dell’Italposa Forlì per la serie A1 di softball 2024. Si parte in casa contro Parma, per poi proseguire senza sosta fino al 15 giugno. Dopo la pausa estiva, in cui saranno impegnate le nazionali, il cammino riprenderà per la seconda parte di campionato il 27 luglio, con la regular season che si chiuderà il 17 agosto.

Per le bianconere il cammino è già tracciato: dopo Parma, ecco subito Bollate. "Così ci togliamo subito il pensiero", commenta il presidente dell’Italposa, Giovanni Bombacci. Poi Collecchio, Pianoro e Caronno. Il 1° maggio tocca alle Thunders di Castelfranco poi, prima dell’ultima sfida contro Macerata, l’altro big match: Saronno è infatti la penultima di campionato. "Ma sarà una bella incognita – continua Bombacci –, sono cambiate molto durante l’inverno e alcune top player sono andate a Bollate, che reputo la squadra da battere: sono riuscite a riconfermare l’esterno giapponese e hanno fatto un buon mercato. Diciamo che è quella che mi fa avere più grattacapi. Le altre? Ci sarà spazio e tempo per affrontarle tutte".

La formula 2024 sarà la stessa dell’anno scorso. "Si continua con un unico raggruppamento da 10, che però ha già visto la defezione di Pianoro2 – va avanti il patron –. Di conseguenza, ci sarà un turno di riposo". Che, dato il calendario così fitto di impegni fra club e nazionali, non è un male. "Il punto è che in estate si giocheranno, oltre ai mondiali, anche gli Europei under 22 e i Mondiali under 18, con Forlì che avrà ragazze in tutte le manifestazioni. Ed è un gran peccato, perché si rischiano sovrapposizioni e, soprattutto, assenze durante la fase più calda del campionato. Noi puntiamo intanto ad arrivare nelle prime quattro, poi i playoff sono sempre un mondo a parte".

Il futuro, però, Forlì lo sta già costruendo. "Abbiamo fondato una sorta di masterclass con ragazze dai 15 ai 18 anni, che si alleneranno con la prima squadra – spiega orgoglioso ‘Bomba’ –: vogliamo crearci il futuro già da ora e avere giocatrici pronte il prima possibile". Lo stesso coach Juni Francisca si è mosso in prima persona. "Sono molto contento di questo percorso, sono una decina di ragazze su cui puntiamo forte e, cosa da non sottovalutare, con quasi tutti i ruoli coperti". Molte indosseranno la maglia azzurra a Europei under 22 e Mondiali under 18.

Enrico Magnani