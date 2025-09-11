Softball, gli Europei femminili. L’Italia batte anche l’Austria. Piancastelli ancora decisiva

Italia sempre più protagonista agli Europei di Softball in corso in Repubblica Ceca. Di ieri il successo per 12-1 contro l’Austria, il modo migliore per iniziare le qualificazioni verso le fasi finali. Le azzurre viaggiano per il momento con quattro vittorie ed una sola sconfitta, di stretta misura, con la Spagna (per 5 a 3). Dopo aver affrontato al debutto, vincendo, sia la Germania che Israele, hanno messo in campo tutta la potenza sul monte di lancio con i pitcher: Toniolo, Bigatton, Cecchetti e Lacatena Alexia. Fra le azzurre a brillare è anche la modenese Erika Piancastelli (nella foto): in cinque gare disputate vanta 4 home run fuoricampo, 9 punti battuti casa e mb 500. Dopo le prime due gare la nazionale femminile ha incontrato una grande Spagna, uscendo appunto sconfitta. Ottime prove, invece, prima contro la Repubblica Ceca, data per favorita, poi, appunto ieri, con l’ Austria, con gare dal doppio valore. Contro la Repubblica Ceca sul monte Verni, catcher Gasparotto; match chiuso e equilibrato, nella seconda ripresa valide di Cecchetti, Barbara siamo 2 a 0. Al 6° di forza il triplo di Piancastelli, con home run di Cecchetti per il 6 a 0. La Repubblica Ceca stenta in attacco con 2 sole valide, l’Italia controlla il match, fino alla fine e arrotonda con finale meritato per 8 a 0. Contro l’Austria sul monte Lacatena Alexia in batteria con Barbara. Cambia tutto alla terza ripresa, home run di Piancastelli, punto a casa, valide Sheldon e Barbara italia avanti 3 a 1. Italia macina valide su valide, contro un’Austria frastornata (siamo 4 a 1 al 4°), che incassa il ko finale prima 7 a 1 poi sul 12 a 1.

Giorgio Antonelli