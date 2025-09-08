Softball, gli europei. Una grande Italia. Piancastelli la star

L’ Italia debutta agli europei di softball di forza per 11 a 0 contro la Germania già al quarto inning. Stella della nazionale azzurra, la modenese Erika Piancastelli (foto), che ha battuto ben 2 fuoricampo stellari, con 5 punti battuti a casa. Miglior inizio non poteva essere per l’esordio della kermesse in programma a Praga. Dopo 4 inning 9 punti battuti a casa da ko, la nazionale azzurra ha chiuso di forza il confronto. Partente sul monte Toniolo in grande forma: quasi da manuale, contro le mazze della Germania. Gasparotto a ricevere, Cecchetti, Piancastelli, e Barbara gli esterni. Arriva il fuori campo da 2 punti battuti a casa, con Italia quasi irresistibile trainata sempre da Piancastelli sul 4 a 0. Le azzuzze non perdonano, col pallino in mano dominano la gara per una Germania quasi tramortita. Nel momento caldo della sfida Erika Piancastelli confeziona il secondo home run da 3 punti. Parola al coach Montvidas: "Sono molto soddisfatto e felice – le sue parole a caldo – la squadra si è proposta feroce, senza concedere spazio alle avversarie. Iniziare così il torneo ha molta valenza, a livello mentale e psicologico. Oggi Italia – Spagna, sul diamante Spectrum. Domani due partite: Italia in campo alle 19,30 contro la Repubblica Ceca. "Sono motivata e pronta a ogni difficolta, come sempre la mostra e la mia forza è un grande spogliatoio di un gruppo unito e compatto – così Erika Piancastelli –. Come filosofia di vita do tutta me stessa per divertirmi prima e vincere dopo".

g.a.