Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. Softball, gli europei. Una grande Italia. Piancastelli la star

Softball, gli europei. Una grande Italia. Piancastelli la star

L’ Italia debutta agli europei di softball di forza per 11 a 0 contro la Germania già al quarto inning....

di GIORGIO ANTONELLI
8 settembre 2025
L’ Italia debutta agli europei di softball di forza per 11 a 0 contro la Germania già al quarto inning....

L’ Italia debutta agli europei di softball di forza per 11 a 0 contro la Germania già al quarto inning....

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

L’ Italia debutta agli europei di softball di forza per 11 a 0 contro la Germania già al quarto inning. Stella della nazionale azzurra, la modenese Erika Piancastelli (foto), che ha battuto ben 2 fuoricampo stellari, con 5 punti battuti a casa. Miglior inizio non poteva essere per l’esordio della kermesse in programma a Praga. Dopo 4 inning 9 punti battuti a casa da ko, la nazionale azzurra ha chiuso di forza il confronto. Partente sul monte Toniolo in grande forma: quasi da manuale, contro le mazze della Germania. Gasparotto a ricevere, Cecchetti, Piancastelli, e Barbara gli esterni. Arriva il fuori campo da 2 punti battuti a casa, con Italia quasi irresistibile trainata sempre da Piancastelli sul 4 a 0. Le azzuzze non perdonano, col pallino in mano dominano la gara per una Germania quasi tramortita. Nel momento caldo della sfida Erika Piancastelli confeziona il secondo home run da 3 punti. Parola al coach Montvidas: "Sono molto soddisfatto e felice – le sue parole a caldo – la squadra si è proposta feroce, senza concedere spazio alle avversarie. Iniziare così il torneo ha molta valenza, a livello mentale e psicologico. Oggi Italia – Spagna, sul diamante Spectrum. Domani due partite: Italia in campo alle 19,30 contro la Repubblica Ceca. "Sono motivata e pronta a ogni difficolta, come sempre la mostra e la mia forza è un grande spogliatoio di un gruppo unito e compatto – così Erika Piancastelli –. Come filosofia di vita do tutta me stessa per divertirmi prima e vincere dopo".

g.a.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su