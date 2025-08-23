Softball. Italposa, Coppa Italia tutta in un giorno. In semifinale c’è da battere Saronno

Nemmeno il tempo di smaltire le fatiche della final four scudetto, che l’Italposa Softball Forlì torna in campo: oggi, sempre sul diamante di Bollate, si assegna il secondo (e ultimo) titolo del softball italiano 2025. Ad andare in scena stavolta è la Coppa Italia. E a contendersela saranno le quattro migliori squadre di A1 nella classifica avulsa della partita della lanciatrice italiana di tutto il campionato.

In ordine di piazzamento si sono classificate Bollate, Saronno, Forlì e Caronno: le stesse formazioni della stagione 2024, edizione che vide il Saronno conquistare la Coppa nella finale contro Bollate. Saronno che, con due vittorie di fila (aveva vinto il trofeo anche nel 2023), potrebbe candidarsi ancora come favorita, non fosse per i vari problemi fisici che ne affliggono l’organico e non fosse per la forza del Bollate tricolore.

Il calendario prevede due semifinali, Bollate-Caronno e Saronno-Forlì: il primo match si giocherà sul campo 1 e il secondo sul campo 2, entrambi alle 14.30. A seguire, 30 minuti dopo la fine dell’ultima semifinale, è in programma la finale per il terzo posto; infine, la finalissima, al via mezz’ora dopo la ‘finalina’. Chi si aggiudicherà la Coppa Italia conquisterà anche la qualificazione alla Coppe delle Coppe 2026.

Nella stagione regolare il Bollate l’ha fatta da padrona per quanto riguarda le gare del pitcher italiano: le lombarde, fresche di scudetto, contano una sola sconfitta e 17 vittorie. Le altre finaliste seguono a distanza: Saronno e Forlì con 13 vittorie e 5 sconfitte, infine Caronno con un record di 12/6. Nella stagione regolare Saronno si è affermata su Forlì in tutti e due gli incontri (6-5 e 4-1).

Unica regola del torneo: nelle semifinali c’è l’obbligo di utilizzare la lanciatrice Italiana. Vien da sé che sarà Ilaria Cacciamani, con rilievo Comar, ad affrontare l’italoamericana Toniolo.

Le bianconere romagnole sono tra le formazioni più presenti nella competizione, nonché la più titolate, con 9 Coppe in bacheca. Mai come quest’anno, comunque, le quattro formazioni hanno una motivazione forte: Forlì, sicuramente, vorrà riscattare le finali scudetto, perso solamente a gara5. D’altro canto Bollate vorrà andare a caccia della doppietta stagionale. Saronno invece vuole tenersi stretto il trofeo, mentre Caronno, forse quella meno quotata delle quattro, scenderà in campo per sovvertire i pronostici.

e. ma.