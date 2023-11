Softball. L’Ares Safety sostiene la società maceratese

Anche per la prossima stagione ci sarà il marchio Ares Safety sulle maglia del Macerata Softball, formazione militante nel campionato di A1. Per il secondo anno il progetto della società maceratese di softball è appoggiato dall’azienda che produce e commercializza abbigliamento da lavoro, calzature di sicurezza e dispositivi di protezione individuale. "Siamo grati all’azienda che ha sposato il nostro progetto che dà spazio a tante ragazze del territorio". Sul piano tecnico la squadra è stata affidata alla maceratese Marta Gambella, in passato una giocatrice che ha vinto molti titoli con la formazione della sua città. La Gambella potrà ora contare su uno staff composto dal vice Romulus Malerba, dai coach Emanuele Menghi e Uliana Vallese, dal preparatore atletico Giacomo Gentilucci e dal massaggiatore Patrizio Domizi.