Softball L’avventura europea dei Piancastelli

Dopo l’eccellente esordio di domenica all’Europeo di softball in Repubblica Ceca contro la Germania (11-0), ieri l’Italia ha incassato una sconfitta per 5-3 contro la Spagna nella seconda partita del gruppo X che, oggi, la vedrà tornare in campo per un doppio impegno, alle 10 contro Israele e alle 19.30 contro le ceche.

Con le iberiche, Erika Piancastelli – schierata come prima base – ha battuto, nel quinto inning, il fuoricampo che ha portato il terzo punto alle azzurre, terzo homerun personale (6 punti totali) in due gare. A seguirla, sugli spalti dei diamanti di Praga, ci sono anche il padre Pier Andrea e la madre, Loredana Auletta, peraltro pitching coach dell’Under 18 azzurra. "Seguire Erika quando gioca con la Nazionale – ci ha raccontato Piancastelli senior – per noi è un po’ come una rimpatriata, perché quello del softball è un piccolo mondo. Si rivedono amici, allenatori ed ex compagni. In questo Europeo, per dire, ci sono anche due compagne di Erika alle superiori: una allena le lanciatrici dell’Austria, l’altra fa parte della Nazionale inglese. Nel gruppo di Israele (che oggi affronterà appunto l’Italia, ndr), c’è una mia collega che gioca a San Diego, insomma: ci si conosce, poi qui, in un bell’evento su campi splendidi, è sempre piacevole".

Una vacanza interessata, quella dei Piancastelli, famiglia di batti e corri per eccellenza, mentre Erika si concentra per il massimo risultato. "Il gruppo è la forza di questa Nazionale, questo coach le mette molto a loro agio: Erika me ne ha sempre parlato bene, anche Loredana ha avuto modo di partecipare ad alcuni raduni con lui e ne apprezza il lavoro. Contro la Germania la squadra era partita un po’ contratta, ma appena le ragazze hanno iniziato a fare punti, si è vista la forza di questo gruppo".

Ora, posto che l’intervista si è svolta prima della gara contro la Spagna, che ha lasciato qualche rammarico per più di un’occasione sprecata, oggi le gare saranno due, e le azzurre hanno voglia di rivincita. Un pensiero, Pier Piancastelli, ce l’ha anche per Modena Baseball. "Sono lontano fisicamente – racconta – ma in qualche modo seguo il club: affronta squadre molto competitive pur essendo più piccolo di altri, ma sta facendo un buon lavoro. Ventura partente a 60 anni contro Nettuno? Lui è un immortale, ha annunciato il ritiro, ma forse sarebbe potuto andare ancora avanti. Mi dispiace che non ci siano molti giovani modenesi che crescono. Qualche giorno fa abbiamo fatto un torneo di fast pitch al Torri, ho un amico organizzatore di slow pitch che mi chiede di fare un evento. Chissà, magari si farà e aiuterà il movimento".