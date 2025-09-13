Softball. L’Italia in finale agli Europei. Piancastelli e compagne al top

La nazionale femminile di Softball è in finale agli Europei in corso in Repubblica Ceca. Oggi a Praga alle 17 le azzurre difenderanno il titolo europeo conquistato nella passata stagione contro un avversario da definire. Le azzurre hanno vinto tutte le loro sfide, capitolando di misura solo contro la Spagna in avvio di torneo. Fondamentale, nel percorso, la vittoria con le rivali dell’Olanda per 2 a 1, gara chiusa con home run da 2 punti di Erika Piancastelli, portabandiera modenese e stella della nazionale. Le azzurre hanno avuto la meglio anche di una Gran Bretagna molto temuta: un 8 a 1 di forza. Poi Italia-Francia, iniziata con Dayton valida e 1 punto a 0, massimo equilibrio, con pitcher Verni catcher Piancastelli: tra 3° e 5° inning la svolta con 5 punti battuti a casa, Francia accusa il ko non rientra in partita, finale con merito 8 a 1.

Ottime notizie arrivano dal settore giovanile del baseball e del softball modenese. Brilla la stella della Under 12 del manager Martinelli, coach Lancellotti, dopo un campionato di vertice: qualificazioni nazionali al secondo turno che vale gli 8° di Finale. Ultimo ostacolo oggi il triangolare a Fossano (Cuneo) contro lo stesso Fossano e Senago Milano.

Softball Under 13. Non mancano questa stagione le soddisfazioni dalla squadra di giovanissime al debutto come primo anno di esperienze, il team Blue & Girls nato dalla fusione Reggio & Modena, da team rivelazione del torneo, si gioca i quarti di finale nazionale, secondo turno, nel Veneto, nel triangolare contro Vicenza, e Rovigo. Risultati che certificano l’ottimo lavoro fatto dal baseball modenese partendo già dalle squadre giovanili.

Giorgio Antonelli