Softball Piancastelli vince l’Europeo con l’Italia

L’Italia del softball femminile, dove brilla la modenese Erika Piancastelli, si conferma campione d’Europa dopo il titolo del 2024. Vince e convince soffrendo oltre ogni previsione, ma piegando le eterne rivali dell’Olanda per 4 a 3 agli extra inning, dopo una sfida interminabile. Nel girone di qualificazione le ragazze del manager Graig Montvidas (alla prima esperienza in casacca azzurra) hanno subito una sola sconfitta con la Spagna, vincendo poi tutte le successive sfide.

Anche la finale di ieri, giocata a Praga, ha offerto mille emozioni in un lungo percorso di 7 inning col brivido degli extra inning all’ottava ripresa. Inizio da panico per le azzurre che si fanno sorprendere dalla furia in attacco delle olandesi, in fuga fin dalla seconda ripresa per 3 a 1. Italia tutto cuore riesce a non demordere con la batteria Cacciamani sul monte e Gasparotto come catcher. Le azzurre completano così un grande recupero nella 3 ripresa: siamo 3 a 2 per Olanda. Quinta ripresa senza nulla di fatto, la svolta della finale al quinto inning con Olanda raggiunta su un 3 a 3 da cardiopalma: valida di Cecchetti da 1 punto che vale tanto, gara riaperta con tante emozioni sugli spalti.

Olanda prima e Italia poi tentano il grande colpo, che non arriva sia nella 6° che nella 7° ripresa, nonostante tutti i tentativi possibili con molte atlete sulle basi senza nessuna valida. Si passa agli extra inning da sempre nel softball portatore di mille emozioni. Con freddezza l’Italia annulla nella 8° ripresa il primo attacco orange e siamo sempre 3 a 3. Come nei migliori film americani di baseball e softball, lampi e fulmini arrivano allo scadere. Olanda non segna un punto. L’ultimo attacco è delle azzurre, con un’atleta in seconda con 2 out, Italia ha l’ultima possibilità per evitare la 9° ripresa. Il destino questa volta cambia tutto: la Cecchetti sul piatto di battuta, 2 out sulle spalle. Ultima possibilità: spara una valida profonda al centro del diamante, e spinge a casa il punto della vittoria per 4 a 3 che vale il titolo d’Europa. Per Erika Piancastelli, 5 fuori campo, 9 punti battuti, mb 400.

Giorgio Antonelli