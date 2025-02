Softball, quanti cambiamenti per Forlì. Arriva Donny Hale, ct della Nuova Zelanda

Manca poco più di un mese a Italposa Forlì-Old Parma, la partita che inaugurerà la stagione della serie A1 di softball e alzerà il sipario sul 2025 della ‘palla soffice’ forlivese. E in casa bianconera tante sono le novità in vista della stagione entrante. La prima è in panchina, con il neozelandese Donny Hale che sarà il nuovo manager dell’Italposa. Con lui, la società forlivese rinnova i propri legami con il softball degli antipodi: Hale è infatti il quarto allenatore neozelandese tesserato da Forlì, tredici anni dopo Darren Davies, preceduto a sua volta da Jason Kumeroa e Glenn Roff.

Nativo di Auckland, Hale proviene da una breve ma fruttuosa esperienza con le White Sox, la nazionale femminile della Nuova Zelanda. Cooptato come assistant coach a partire dal 2020, è subentrato al manager titolare Roman Gabriel nel 2023 e ha guidato la squadra quella stessa estate durante il torneo di qualificazione ai Mondiali. Il torneo per le White Sox non finì bene, ma la squadra aveva trascorso qualche settimana a Forlì per rifinire la preparazione con Hale rimasto impressionato dalla qualità forlivese. La sua carriera di coach era iniziata nel 2007 in Nuova Zelanda nel softball maschile, con alcune esperienze in Giappone alternando, fino al 2015, la carriera da allenatore a quella da giocatore. Nel 2016 inizia la sua avventura anche nella femminile, come coach nei club dell’area di Auckland.

Hale, che è stato uno dei più importanti giocatori nell’intera storia del softball maschile, tanto da guadagnarsi il soprannome di ‘Halestorm’, tempesta di Hale, nel 2024 è stato inserito nella Hall of Fame dalla Federazione internazionale. Arriva al Buscherini dopo aver aderito con entusiasmo alla proposta romagnola. "Arriverà in città a metà marzo – spiega il patron del softball forlivese, Giovanni ‘Bomba’ Bombacci –. L’abbiamo conosciuto durante la settimana pre-mondiale e ci ha fatto un’ottima impressione: abbiamo scoperto in lui una persona simpatica e disponibile, oltre che un serio professionista". Hale proseguirà anche il lavoro con la masterclass, fortemente voluta da Juni Francisca. "Per noi è fondamentale per far crescere le nuove leve".

Ma per iniziare la stagione, non basta solo l’allenatore. Forlì ha anche rinnovato il parco giocatrici: salutata Erika Piancastelli, direzione Collecchio, dove sarà allenata dalla mamma Loredana Auletta (comunque con Forlì negli ultimi anni non è mai scesa in campo), e Miriana Cerioni, che ha appeso il guantone al chiodo e ha lasciato vacante la fascia da capitano. "Rientreranno invece Virginia Mambelli, e spero stia con noi tutta la stagione – continua Bombacci –, Laura Vigna e Alexia LaCatena, che saranno sicuramente anche chiamate in azzurro".

Poi, essendo il mercato ancora aperto, potrebbero non mancare le sorprese. "Vediamo cosa riusciamo a fare: ci piacerebbe portare a casa una multiutility americana e una lanciatrice italiana per dare una mano a Cacciamani, con Jordan Johnson che dovrebbe occupare invece la casella di lanciatrice straniera". Proprio la Johnson è finita al centro di un vortice burocratico. "Vogliamo a tutti i costi confermarla – spiega il presidente –, ma attualmente gioca in Messico, e stiamo avendo qualche difficoltà con l’ambasciata messicana e quella Usa per il visto. Siamo comunque fiduciosi di averla con noi anche quest’anno".

Con lei, sono in Messico anche Marta Gasparotto (giocano insieme nelle Bravas de Leòn, di Guanajuato) e Ilaria Cacciamani (che ha iniziato la stagione con le Diablos Rojos del México, di Città del Messico, mentre ora gioca per le El Águila de Veracruz, dell’omonima città). "La Gasparotto e la Johnson sicuramente giocheranno i playoff – conclude Bombacci –, essendo la loro formazione in lotta per il vertice, la Cacciamani non è detto: la sua squadra è attualmente quarta, ma il campionato finisce il 9 marzo, quindi è ancora tutto da decidere. Non è così impossibile quindi trovare un ‘derby forlivese’ in un turno dei playoff messicani, che andranno a concludersi il 23 marzo". Poi tutte in aereo: il 29 al Buscherini c’è già il Parma.