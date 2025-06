Softball serie A1. Italposa, prove tecniche di playoff. Al Buscherini arriva la capolista

Un uno-due temibile attende l’Italposa Softball Forlì, terza della classe, che dovrà affrontare la prima e la seconda. Oggi al Buscherini (gara1 via alle 17, gara2 40 minuti dopo) arriverà la capolista Bollate; sabato prossimo, sempre in casa, le varesine del Saronno, seconde con una vittoria di vantaggio su Forlì.

L’Italposa però ha già un conforto dalla matematica: si appresta ad affrontare queste partite, infatti, con la certezza dei playoff e della partecipazione alla Coppa Italia. Con la classifica che vede già definite le formazioni che parteciperanno alla post-season, con Bollate quasi certa capolista, le altre tre formazioni a contendersi il secondo posto che vale un miglior piazzamento nella griglia dei playoff saranno così il Saronno, le forlivesi e il Pianoro. Inoltre, i due scontri, con Bollate e con Saronno, potrebbero ripetersi poi negli spareggi per lo scudetto.

All’andata in casa del Bollate fini con la doppia vittoria delle milanesi, unico sweep subìto dalle romagnole in stagione (le gare finirono 2-0 e 5-0). Il Bollate conta finora quattro sconfitte e si appresta a chiudere in testa la regular season; l’Italposa cercherà di rallentare le milanesi e queste gare saranno un ottimo banco di prova per la fase successiva.

La squadra lombarda è prima in tutte le classifiche, con un media battuta di .366, e ha nella spagnola Modrego il miglior battitore con una media di .505 e con 31 punti battuti a casa. Seguono Bigatton e Cecchetti, con oltre .400. In pedana il Bollate viaggia con una media Pgl (punti guadagnati sul lanciatore) di 1.60, la migliore appunto della A1. Inoltre, schiera tutte lanciatrici italiane e tutte con presenze in maglia azzurra: Cecchetti, Bigatton e Nicolini.

In gara1 in maglia Italposa, e a sua volta punta di diamante azzurra, Ilaria Cacciamani (nella foto) si troverà a sfidare presumibilmente Bigatton, con Cecchetti per chiudere. Mentre nella replica Nicolini per Bollate affronterà il tandem Weixlmann-Comar per l’Italposa.

Le altre partite: Saronno-Macerata, Collecchio-Pianoro, Old Parma-Caronno e Rovigo-Castelfranco.

È iniziato ieri, infine, il Mondiale under 15, in programma a Caronno Pertusella e Legnano fino al 5 luglio. In maglia azzurra anche due baby bianconere: l’utility Anita Bissa, classe 2010, e Aurora Fabbri, esterno-pitcher classe 2011. Spagna, Giappone, Portorico, Samoa Americane e Messico le avversarie delle azzurrine nella prima fase.

e. ma.