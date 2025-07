Softball, si gioca dalle 17. Lacatena è tornata dall’America, ma è improbabile che giochi subito. Forlì, al Buscherini in palio il secondo posto

Per il secondo sabato consecutivo l’Italposa Softball Forlì è impegnata sul diamante di casa, e al Buscherini arriva un altro appuntamento di cartello: dopo la capolista Bollate, infatti, stavolta la squadra forlivese ospita fra le mura di casa l’Inox Team Saronno (gara1 alle 17, la ripresa al via 40 minuti dopo il termine del primo match), che in classifica occupa il secondo posto. Ma le romagnole (così come Pianoro) sono in corsa per accaparrarsi la piazza d’onore in graduatoria, che significa evitare Bollate nei playoff scudetto e quindi avere, almeno sull carta, più possibilità di arrivare in finale.

Il match di andata in provincia di Varese finì con un pareggio: in gara1 furono necessari due extra inning e la squadra di casa la spuntò 6-5 al nono attacco, mentre in gara2 l’Italposa si prese la sua rivincita, anche in questo caso col minimo scarto (1-2 il punteggio finale).

Sul piano numerico, Italposa e Saronno in sostanza si equivalgono. Le forlivesi vantano una media battuta leggermente migliore, .304 contro il .285 delle avversarie, e altrettanto vale per i punti battuti a casa, 147 Rbi contro 131. Simili anche se invertite le statistiche della pedana di lancio: la media Pgl (punti guadagnati sul lanciatore) dell’Inox Team è 1.68, quella forlivese 2.93.

Comunque, Forlì avrà di nuovo fra le sue file la lanciatrice Alexia Lacatena: l’italoamericana ha terminato il suo ciclo di studi e gioco alla Kentucky University, dove ha chiuso la stagione con una media Pgl di 2.57. Purtroppo ha dovuto fare i conti con un problema fisico che l’ha tenuta lontana dal campo nella parte finale della stagione: è improbabile però che possa già giocare visto che è appena arrivata.

Il match di apertura sarà come di consuetudine quello fra lanciatrici italiane: Ilaria Cacciamani (nella foto) contro l’italoamericana Christina Toniolo, compagna in Nazionale. In gara2, in cui Saronno può schierare la forte americana Caudill, che in stagione ha perso appena due volte (una delle quali per merito di Forlì), si troverà contro Aisha Weixlmann, sta cercando di raggiungere la piena efficienza, mentre Veronica Comar è pronta a rilievo.

Le altre partite: Pianoro-Parma, Castelfranco-Collecchio e Macerata-Rovigo. Nel programma c’è anche Bollate-Caronno, anticipata però a metà giugno e terminata 2-0 in favore delle milanesi (5-2 e 3-2).