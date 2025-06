Softball, trasferta a Macerata: Weixlmann a riposo precauzionale, azzurre protagoniste. L’Italposa punta sul duo Cacciamani-Comar

Quinta giornata del girone di ritorno per l’Italposa Softball Forlì, che oggi pomeriggio (gara1 alle 15, gara2 al via 40 minuti dopo il termine del primo match) scenderà in campo a Macerata, sul campo comunale dell’Ares Safety. Attualmente la formazione marchigiana si trova all’ottavo posto in classifica, con 8 gare vinte e 18 perse. Forlì invece, con i numeri opposti (19 vinte e 7 perse), è nel trio delle formazioni che stanno combattendo per il secondo posto.

Le marchigiane nella scorsa giornata sono uscite sconfitte nel doppio incontro con le campionesse d’Italia del Bollate: gara1 è stata combattuta fino all’ultimo inning (2-0 il finale per le milanesi con il secondo punto segnato all’ultimo attacco), in gara2 invece le mazze delle lombarde hanno avuto il sopravvento (12-5 alla sesta ripresa). All’andata fini con due vittorie forlivesi terminate entrambe per 6-1. A causa dell’indisposizione del pitcher straniero, lo staff forlivese fu costretto a schierare la coppia Cacciamani-Comar (nella foto) in ambedue gli incontri, tandem che diede i suoi frutti: 21 valide messe a segno da Forlì contro le 9 delle marchigiane. La coppia di azzurre può ripetersi anche nel ritorno, con Weixlmann a riposo precauzionale.

Le altre partite: Castelfranco-Saronno, Pianoro-Rovigo, Collecchio-Caronno e Bollate-Old Parma.

In settimana, infine, si è giocato il recupero di gara2 fra Collecchio e Old Parma, sospesa per pioggia: è finita con la vittoria delle padrone di casa, con un netto 11-1 al 4° inning.

In Lombardia si è invece giocato l’anticipo della 7ª giornata fra Bollate e Caronno. Gara1 è andata ad appannaggio delle milanesi per 5-2 così come gara2, però più avvincente: le milanesi hanno effettuato il sorpasso all’ultimo inning (3-2).