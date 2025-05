Sogno sfumato per l'Under 14 del Rapid Nonantola: sconfitta al secondo overtime contro Faenza

Sfuma dopo due infiniti supplementari il sogno dell’Under 14 del Rapid Nonantola di conquistare la finale per il titolo regionale di categoria. I baby rossoblù ieri si sono arresi 41-39 al secondo overtime nella sfida di Imola contro il Faenza. Una gara bellissima, che il Rapid ha ripreso nel secondo tempo dopo essere andato al riposo sotto 21-18. La rimonta aveva portato i nonantolani avanti nel finale 34-33 ma una rete subita a 9 secondi dalla fine con l’uomo in meno ha portato ai supplementari. Nel primo overtime Faenza è scappato sul 38-36, poi è arrivato anche il +3 nel secondo tempo e alla fine il Rapid è riuscito solo ad accorciare, nonostante la grande giornata di Barbieri autore di 13 reti. Oggi alle 15,30 il Rapid tona in campo sempre a Imola per la finale 3°-4° posto con la perdente di Lugo-Rubiera, perché anche la terza classificata si qualifica per le finali nazionali di luglio a Misano. Questo il tabellino del Rapid: Choubani, Arcuri, Panzarino, Sandri 4, Fava 3, Vaccari, Michelin 7, Benatti 2, Vettorello 8, Barberini, Barbieri 13, Mongelli, Pastorelli 2, Reggiani, Alouani. All. Rizzello.