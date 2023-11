Solidarieta’. Ventiquattro ore di nuoto per l’Aisla

Ventiquattro ore di nuoto per le persone con Sla. Oggi con inizio alle ore 13 tutti in vasca all’impianto di San Marcellino per Aisla Firenze. L’evento prosegue fino a domani alle ore 13 e vedrà una numerosa partecipazione di nuotatori e di persone impegnate nel settore della solidarietà. Una manifestazione con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, FIN Toscana. Grazie al Banco Fiorentino e alla Fondazione Fratini, tra i major donors dell’iniziativa, è stato istituito un “jackpot” da 3000 euro ma solo a una condizione: superare il record dei 500 km nuotati (20.000 vasche). Donazione minima di 10 euro, tutte le informazioni su www.aislafirenze.it per una iniziativa di grande valore che abbina sport e solidarietà coinvolgendo associazioni, istituzioni, volontariato e mondo dello sport.