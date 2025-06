Sollevamento Pesi. Il cussino Gennari neo campione d’Italia

Massimo Gennari (foto), tecnico e atleta della sezione pesistica olimpica del Cus Ferrara ha vinto il titolo di campione italiano universitario per la categoria fino a 110 kg. La Fipe, che non è presente ai Campionati Nazionali Universitari primaverili, assegna il titolo d’ufficio stilando a fine stagione una classifica tra coloro che all’atto del tesseramento certificano la regolare iscrizione all’università e partecipano al turno di gara valevole per la classifica, determinato appunto dalla federazione. Quest’anno la gara che assegnava il titolo è stata il terzo turno Open svoltosi a metà maggio a Imola. In quella sede Massimo ha brillato con 120kg sollevati di strappo e 150kg sollevati nella prova di slancio che – dopo tutti i conteggi in ambito nazionale - gli sono valsi il primo posto nella classifica italiana universitaria fino a 110 kg. Questo titolo è senza dubbio uno splendido risultato per l’atleta, per il Cus e per l’Università di Ferrara e porta una sferzata di energia in vista della ripresa delle gare in autunno dove Massimo tenterà di strappare anche la qualifica alle finali dei campionati italiani assoluti.