Sorpresa Badji. È oro nei 200

Dopo l’argento sui 100 metri, Bokar Badji, l’ormai 37enne velocista reggiano allenato da Giampaolo Cellario, vince i 200 ai campionati europei master M35 nel tempo di 22’’23, corsi con un vento contrario di 2,1 m/s. A Madeira, Bokar supera in finale lo spagnolo Sergio Rodriguez Teixeira in 22’’34 e il romeno Constantin Andonii in 22’’48, dopo aver corso la semifinale in 22’’29. Viene da dire che l’azzurro abbia vinto la finale risparmiandosi sia in batteria sia in semifinale e quindi dimostrando grande controllo della prestazione. Al calo degli avversari, lui è uscito in modo vincente. "Dopo la semifinale pensavo di non farcela - dice Bokar a caldo - anche perché sono entrato col quarto tempo. In finale ho avuto un vantaggio, quello di correre in ottava corsia che ha il raggio più ampio. Il vento contrario mi ha dato fastidio, ma era così per tutti. Ai 100 metri ero ancora dietro, forse quarto, ma ai 150 gli avversari hanno ceduto un po’ e io ho chiuso bene, reggendo i turni meglio di loro. Una bella vittoria, frutto del tanto allenamento e dei consigli del ’Cella’".