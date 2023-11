Sorrisi da Ariete e Kabel

Tre punti di carattere. L’Ariete passa a Marsciano imponendosi 3-0 nella sfida valida per il campionato di serie B2 femminile nazionale. Una partita equilibratissima nel primo set, vinto dalla Pallavolo Prato solo ai vantaggi, che poi dalla seconda frazione si mette in discesa per il Pvp, fino a portare a casa la contesa in tre parziali. Coach Nuti manda in campo dall’inizio Mennini e Fanelli in diagonale, Piccini e Cecchi al centro, Saletti e Nesi di banda e Conticini libero. Si parte punto a punto, poi la Samer scappa 14-12 e viene ripresa sul 21 pari. Le padrone di casa allungano 24-21 e sembrano potere chiudere, ma Saletti e Nesi riequilibrano i conti e poi il Pvp chiude 27-29 dopo ben sei set point annullati. Per Marschiano il contraccolpo psicologico è evidente. Al ritorno in campo tiene 11 pari e 19-19. Poi il crollo. Nesi e Mennini piazzano il break per il 19-22, poi la chiusura arriva 22-25. Qui di fatto finiscono le speranze delle umbre, perché l’Ariete nel terzo set, dopo un avvio equilibrato 5 pari, va subito in fuga. Cecchi trova l’8-10, Fanelli sigla il 10-18, la chiusura giunge per 16-25. In classifica l’Ariete sale in quarta piazza a tre lunghezze dalla capolista Ius Arezzo. La sensazione è che il Pvp potrà giocarsi fino alla fine l’accesso ai playoff.

Spostandoci in serie B nazionale maschile, il Volley Prato centra la vittoria nel derby contro Livorno. Il successo col Tomei arriva al tie break, al termine di una sfida davvero avvincente. Novelli manda in campo dall’inizio i gemelli Alpini in diagonale, Conti e Tempestini al centro, Bandinelli e Mathurin di banda e Civinini libero. La partenza è tutta labronica, con Livorno che scappa 17-11, 19-12 e chiude 25-19. La reazione della Kabel comunque non si fa attendere e al ritorno in campo il primo break arriva sul 13-16, poi si consolida il +3 sul 16-19 e infine la chiusura 22-25 per i lanieri. Nella terza frazione ancora Tomei in fuga 15-11, poi c’è il ritorno di Prato, che piazza il sorpasso sul 18-19. Da qui si gioca colpo su colpo, fino alla chiusura laniera 23-25. In campo nessuna delle due formazioni riesce a sopraffare l’altra. La testimonianza arriva dal quarto set, dove si arriva ai vantaggi. Prato qui spreca la chance di chiudere il match e Livorno 26-24 allunga la contesta al tie break. Al quinto set però la Kabel ne ha di più del Tomei e porta a casa il match 8-15. Una gara che vale punti pesantissimi in ottica salvezza.

Stefano De Biase