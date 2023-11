Spada: Marta Ferrari terza a Caorle: "Mi ripaga dei sacrifici"

Una vittoria schiacciante contro Mara Navarria, campionessa del mondo di spada nel 2018, bronzo individuale e argento a squadre agli ultimi mondiali di Milano. Poi il terzo gradino del podio. E’ cominciato così il percorso di Marta Ferrari verso la finale nazionale assoluti di scherma. La spadista reggiana dell’Aeronautica Militare ha conquistato l’ottimo risultato sulle pedane di Caorle, dove si è svolta la prima prova nazionale open, la prima unificata dopo la suddivisione degli atleti in zone imposta dal Covid. Una partenza in quarta per Marta: sei vittorie nella fase a gironi, e una differenza tra le stoccate segnate e quelle subite che ha permesso alla schermitrice di posizionarsi al primo posto della classifica parziale. Quindi le vittorie degli incontri del tabellone principale: 15 – 7 contro Orlando, 15 – 10 contro Volpi, 15 – 10 contro Corradino. Agli ottavi l’assalto ad eliminazione diretta contro la numero uno del ranking italiano Mara Navarria, dominato dalla spadista reggiana: 15 – 4 il risultato finale a favore di Marta Ferrari. Ai quarti di finale il successo di misura contro Kowalczyk, 15 – 14. Lo stop in semifinale, 13 – 15, contro Paulis, poi vincitrice della gara.

"Questo terzo posto - ha detto Marta Ferrari - mi ripaga dei sacrifici che sto facendo, nonostante non possa più partecipare alle gare di coppa del mondo per decisione del commissario tecnico della nazionale. Non potendo partecipare alle gare si rischia di perdere il ritmo, una delle cose peggiori per un’atleta".