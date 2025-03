Spallata della Querzoli. Assisi travolta in tre set

Bastano 77’ alla Querzoli per sbrigare la pratica Sir Its Umbria Academy 3-0 (25-21, 25-21, 25-22). Mariella e soci, in gran spolvero, vincono e convincono dimostrandosi superiori in tutti i fondamentali: pungenti dai 9 metri (7 ace), reattivi in ricezione (74% di positive), incisivi in attacco (44%) e granitici a muro (12 punti). Per Forlì un pienone che profuma tanto di salvezza (+7 dal pericolo), per Assisi il sesto ko consecutivo di un 2025 da incubo.

Avvio frizzante della Querzoli: Camerani approfitta della ricezione difettosa della Sir, infila un ace e firma il break (5-2). Soglia sale in cattedra (block e primo tempo avventuroso) e Forlì allunga. Quindi scappa 16-11 e 19-14. La meglio gioventù assisiate non demorde: accorcia, scaccia D’Orlando e risale a un’incollatura (22-21), salvo poi fare harakiri consentendo alla Querzoli di chiudere con un servizio salto float di Pirini.

Comanda Forlì anche nel secondo parziale: 4-1 e 8-5. La Sir sbanda, poi torna in carreggiata e rientra: 11-10. Ma non va lontano, perché i centraloni romagnoli giganteggiano sotto rete e un delizioso pallonetto di Camerani (14-11) dà l’abbrivio alla fuga. Un primo tempo bestiale di Pirini e un muro massiccio di Soglia iscrivono una seria ipoteca sul set: 21-15. La Querzoli resiste al rigurgito d’orgoglio umbro (-2), dopodichè Biga consegna la palla del postino e Camerani inchioda il 25-21.

Al cambio campo è Assisi a dettare il ritmo: 1-3 e 2-5, con una gran lecca di Severini. Forlì si aggrappa al redivivo Peripolli, poi capitalizza il turno di battuta di Biga e acchiappa il pareggio con un monster block di Pirini: 11-11. Qui inizia un guancia a guancia fino a metà del guado, quando Forlì abbassa la serranda e la Sir va a schiantarsi: 20-17. Gli umbri si risollevano e impattano, a 22, ma in volata devono inchinarsi al maestoso muraglione a tre forlivese.

Querzoli: Mariella 2, N. Kunda ne, Rondoni ne, Bendi ne, Pirini 7, Bigarelli 15, Camerani 14, Berti (L1), D’Orlando 3, Peripolli 4, Soglia 8, Casamenti ne, Pusceddu (L2). All.: G. Kunda.