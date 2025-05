Spareggio promozione serie A2: Vtb Fcredil sfida Pantaleo Podio a Fasano

E’ il giorno della verità: è il giorno di gara due dello spareggio promozione per la serie A2 di volley femminile. La Vtb Fcredil proverà a chiudere il cerchio su una stagione che l’ha già vista trionfare in Coppa Italia di serie B1.

L’appuntamento è per le 18 a Fasano, contro le padrone di casa della Pantaleo Podio, con diretta sul canale twitch del club rossoblù. Avversaria e campo saranno gli stessi piegati nella finale di Coppa Italia. Avversaria, la stessa sconfitta 3-0 una settimana fa: ma del futuro non c’è ancora certezza.

La formula prevede infatti una serie a punti: ovvero, in caso di vittoria per 3-0 o 3-1 di Fasano, sarà necessario il golden set per stabilire quale tra le due formazioni sarà promossa direttamente in A2, senza passare dalla finale playoff delle prossime due settimane.

"Questa promozione ce la meritiamo: ma dobbiamo andarcela a prendere", spiega il tecnico della Fcredil Fabio Ghiselli, che riassume così le necessità stringenti: Bologna dovrà vincere almeno due set o, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1, avere la meglio nell’eventuale golden set per tagliare il traguardo.

Le difficoltà non mancheranno. Perché già nelle finali di Coppa Italia, alla presenza delle autorità federali che non saranno presenti in giornata, ci furono tafferugli sugli spalti e fu necessario l’intervento dei carabinieri.

"Ci aspetta una bolgia, lo sappiamo, l’abbiamo già affrontata. Il campo sarà un’arena. Dovremo essere preparate e saper affrontare anche questo aspetto, quello di un’ambiente ostile, per andarci a prendere quello che sappiamo esserci meritati".

Le due gare già disputate in stagione hanno raccontato di una superiorità tecnica delle rossoblù.

"A patto di sviluppare il nostro gioco, senza lasciarci influenzare da provocazioni. Se teniamo in ricezione a muro e sviluppiamo il nostro gioco su tutta la lunghezza della rete, sappiamo di poter prevalere. Ma dovremo farlo qui e ora, il passato non conta più", chiosa Fabio Ghiselli, che sogna la prima promozione da allenatore in A2, contando sull’esperienza di Saccani, Frangipane, Tellaroli, Taiani, Laporta e Neriotti, che la promozione l’hanno già raccolta: Frangipane a parte (che la ottenne a Montale), sempre con Bologna due anni fa, in un’annata che vide la Vtb vincere Coppa Italia, campionato e playoff.

Manca un passo per ripetersi e questo è il giorno in cui Laporta e compagne saranno chiamate a provarci.