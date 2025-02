Special Olympics Nella corsa con racchette da neve. Il sogno di Batignani si tinge d’azzurro

Ci sarà anche una massese tra gli oltre 1500 atleti, in rappresentanza di oltre cento delegazioni, che dall’8 al 15 marzo prenderanno parte agli “Special Olympics World Winter Games“.

"Siamo felici di comunicarvi la convocazione dell’atleta Cecilia Batignani, appartenente al team asd Afaph, in qualità di titolare nella disciplina delle racchette da neve, per i prossimi Giochi mondiali invernali Special Olympics di Torino 2025". Sono le parole con cui l’associazione benemerita riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico, si è rivolta alla quarantenne massese, dipendente comunale, convocata in Piemonte per rappresentare l’Italia.

Non è la prima volta che Batignani partecipa a eventi di questa portata, promossi dal movimento fondato da Eunice Kennedy Shriver, a sostegno delle persone con disabilità intellettive. Il più prestigioso sono stati gli Special Olympics european summer games di Anversa, nel 2014 in Belgio, dove Cecilia nel nuoto ha ottenuto due medaglie d’argento. Mentre stavolta gareggerà nella corsa con racchette da neve, con cui lo scorso ai Play Games di Entracque nel cuneese, ha ottenuto un primo e un secondo posto. Grande soddisfazione anche per l’Associazione famiglie portatori di handicap di Massa, di cui è presidente Daniele Carmassi.

"Lo sport – ricorda Cecilia – all’insegna dell’accoglienza e dell’inclusione". Unica apuana ad essere convocata, Batignani che è seguita dal preparatore Francesco Cavalli, tecnico nazionale e dall’accompagnatrice Vanessa Marcuccetti, farà parte del trio portacolori della Toscana. Angiolo Batignani, il padre e Maria Frabbricotti, la madre, ringraziano tra gli altri "la responsabile nazionale della corsa con racchette da neve Francesca La Dolcetta, direttrice Special Olympics Italia Alessandra Palazzotti, tecnico nazionale sport invernali Giampiero Orleoni, presidente e vice presidente nazionali, Angelo Moratti e Alessandro Palazzotti – per questo nuovo sogno di nostra figlia che sta per avverarsi".