Special Olympics - Play the games. Exploit dell’Allegra Brigata. Sette ori, tre argenti e un bronzo

Sette ori, tre argenti, un bronzo. Questo lo straordinario medagliere del team Allegra Brigata a Prali (foto), in provincia di Torino ai "Play the Games" (per la prima volta sulla neve, in sostituzione dei Giochi nazionali invernali 2025), dove vi hanno partecipato 197 atleti, di cui sei dalla lucchesia, nelle discipline di sci alpino, sci nordico e snowboard.

Per gli atleti lucchesi del Team Allegra Brigata Special Olympics – che hanno rappresentato la Toscana a questo appuntamento, gareggiando nella disciplina sci di fondo – , è stata una grande festa, conquistando anche un importante bottino di successi. Ottenuti da: Matilde Zipoli, Loretta Pantera, Sara Matteucci, Andrea Senesi, Federico Pucci, Lorenzo Fazzi. Merito speciale per lo staff, formato da Ilaria Roni, Roberto Senesi, Mauro Guidotti e Luciano Lucchesi, tecnici della Focolaccia Sci Club che, da molti anni, collaborano con il team lucchese.

Ora è tempo di parlare dei Giochi mondiali invernali Special Olympics, per la prima volta in Italia, a Torino, dall’8 al 15 marzo, in cui si prevede la partecipazione di oltre 1500 atleti (con e senza disabilità intellettiva), provenienti da 103 nazioni. Luca Nannini e Sara Matteucci, atleti del team Allegra Brigata, gareggeranno, rispettivamente, nella corsa con le racchette da neve e nello sci di fondo. Saranno accompagnati da Claudia Maiorano, attuale direttore regionale per la Toscana, capodelegazione del team Italia.

M. S.