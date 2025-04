Spettacolo all'Ippodromo Visarno: Galoppo e Trotto in Due Giornate Imperdibili

Due giornate, oggi e domani, spettacolari all’ippodromo fiorentino Visarno ‘Cesare Meli’. In pista galoppo e trotto nel doppio anello dell’impianto sportivo comunale alle Cascine.

Oggi pomeriggio alla ribalta il galoppo con la disputa di un convegno di sei corse, dalle ore 15,20 alle 18,20. In particolar modo spiccano il Premio Conte Dionigi Talon per cavalli di 3 anni; il Premio Perry per cavalli di 4 anni e oltre; il Premio Lord Burghesh per cavalli di 3 anni e il Premio Gino Capponi.

Questi i favoriti delle sei corse. 1° corsa: Gardenia, Galleria d’Arte e Baldoria. 2° corsa: Gaeli e Free Nation. 3° corsa: Brividi, Galattico e Girolamo. 4° corsa: Billy The King, Audere Semper e Hofburg. 5° corsa: Sopran Beethoven, Voice from Blu e Lockwood. 6° corsa: For The Faithful, Celtico Arcano e Impact.

Domani, domenica 13 aprile, dalle ore 14,35 alle 17,35 presso l’Ippodromo Cesare Meli entra in pista il trotto. Si disputerà un convegno di sette corse al trotto dedicato al famoso e rivoluzionario trainer svedese Soren Nordin. I favoriti. 1° corsa: Game Italia e George. 2° corsa: Fly To Check e Fantastica Fas. 3° corsa: Evita Risaia Trgf, Darkcheeba e Eden Wise As. 4° corsa: Efra e Elkjaer Effe. 5° corsa: Golden d’Arc e Gisel Amg. 6° corsa: Freja del Ronco e Fazer Hope. 7° corsa:Zermatt Key, Country Gial e Ur Tab di Azzurra.

Il calendario di aprile 2025 vede la disputa di questi convegni di galoppo. Sabato 12: Premio Penny (euro 13.200), condizionata per 4 anni ed oltre sui 1200 metri. Sabato 19 Premio Roberto Il Diavolo (euro 13.200) per 4 anni ed oltre sui 1500 metri. Venerdì 25, 198° Corsa dell’Arno, handicap principale per 4 anni ed oltre sui 2200 metri. Domenica 30, Premio Principe Carlo Poniatowski (euro 13.200), handicap per 3 anni sui 1200 metri. In programma anche convegni di trotto. Mese di maggio 2025 (4 giornate di galoppo): Lunedì 5, Giovedì 8 ,Lunedì 12 e Giovedì 15.

Francesco Querusti