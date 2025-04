Spettacolo e talento alla Olmedo Boxing Arena nel Torneo Debuttanti

Spettacolo e talento alla Olmedo Boxing Arena per il Torneo Debuttanti, che ha visto andare in scena i match dei semifinalisti emersi dai combattimenti precedenti. Gli atleti di casa si sono distinti con prove solide e a tratti spettacolari. La fase finale del torneo si è aperta con la buona prova di Davide Bruzzese (67 kg, Youth), che ha mostrato buone combinazioni ma è rimasto troppo fermo dopo l’iniziativa, subendo le risposte dell’avversario: verdetto sfavorevole ai punti. A prendersi la scena è stato però Omar Jouida (71 kg, Elite), autore di un match dominante nei quarti: sempre al centro del ring, ha imposto ritmo e pressione, costringendo l’angolo dell’avversario a fermare l’incontro per manifesta superiorità. Sempre il primo giorno, grande match per Belakiyem Mizou (86 kg, Elite), opposto a un coriaceo atleta di Piacenza. Intelligente nella scelta di tempo e nel colpire arretrando, ha mandato due volte al tappeto l’avversario, portando così l’arbitro alla sospensione cautelare. Mizou vince in finale. Chiude la serata Matteo Codeluppi (71 kg, Elite), con una prestazione ordinata: ha anticipato bene l’avversario, colpendo e defilandosi, portando a casa una meritata vittoria ai punti. Il secondo giorno è toccato a Oumar Diarra (71 kg, Elite), che ha pagato la maggiore lunghezza dell’avversario, bravo a sfruttare il vantaggio d’allungo. Nonostante la sua proverbiale potenza, il match è andato all’altro atleta. Per il gran finale si è tornati sul ring per le altre finali, e nuovamente Omar Jouida è stato protagonista. Il match, questa volta, è stato durissimo: tre riprese a viso aperto contro Cesare Capitani (71 kg, Elite – Kid Saracca), decise da un soffio in favore dell’avversario. Una sconfitta amara ma di altissimo livello per il pugile reggiano, che esce a testa alta. Sfortunata anche la finale di Andrea Achiluzzi (75 kg, Elite – Reggiana), battuto da un avversario mobilissimo, bravo a muoversi e a impedire gli scambi ravvicinati. Nonostante l’impegno, il verdetto ha premiato il pugile dell’Imola Boxe, Gamallo Montalvo. Tutti match che confermano la crescita dei giovani della Reggiana Boxe Olmedo, pronti a confrontarsi con avversari esperti e a brillare anche nelle difficoltà. Ora lo sguardo è rivolto ai prossimi impegni: la strada è quella giusta.