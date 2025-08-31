Spettacolo Mutina beach. Oggi le finali del torneo

È il giorno delle finalissime per il Mutina Center Beach Volleyball Event, il torneo Wezva di beach volley organizzato in centro a Modena, con le tribune di Piazza Roma costantemente gremite da giovedì, data di inizio del torneo, a oggi. Un torneo nel quale la coppia che ha sorpreso più di tutti nel tabellone è stata quella di casa composta da Luca Bigarelli e Riccardo Reggiani, che partendo dalle qualificazioni ha scalato il tabellone fino ai quarti di finale giocatisi ieri sera in un’atmosfera davvero spettacolare.

È infatti il dato dell’affluenza e dell’interesse destato dalla manifestazione quello che deve maggiormente far inorgoglire gli organizzatori di Mutina Beach e tutti i sostenitori di questa scommessa in centro storico, con una scenografia iconica per le partite: ieri, certo grazie anche alla bellissima e limpidissima giornata di sole che ha accompagnato le partite, gli spalti dell’arena allestita ai piedi del Palazzo Ducale sono stati costantemente pieni, con gente ‘affacciata’ sul campo anche dall’ingresso di via Farini, quasi a suggerire che una prossima volta le tribune dovranno essere più capienti.

Modena come sempre, insomma, risponde presente quando si tratta di pallavolo e sport derivati come appunto il beach volley. Non solo i grandi appassionati, infatti, ma anche passanti e turisti sono stati incuriositi dallo spettacolo sulla sabbia offerto dal torneo. Torneo nel quale le coppie italiane saranno protagoniste nelle gare di oggi, a partire dalle semifinali del mattino per arrivare al momento clou dell’intero weekend: la finale per il terzo posto che inizierà intorno alle 17.30 e soprattutto, a seguire, la finale per l’assegnazione di questo primo prestigioso titolo tutto modenese.