Spettacolo sul green. Golf Molino, il successo di Calzoni

Domenica scorsa duplice appuntamento bolognese per la gara Tecnofreight, circuito che premierà i migliori con la finale internazionale a Casablanca. Al Golf Casalunga la competizione era a coppie. Maria Saragò e Guido Armani hanno bissato il successo di sette giorni prima battendo avversari e par del campo con 32 colpi. Nella categoria netta successo e pass per la finale a Silvia Musiani e Gianluca Lorenzini (25). Al Golf Club Bologna vittoria a Federico Capparotto e Michele Cassoli che hanno completato le 18 buche da campionato in 69 colpi. Nella categoria netta Luca Scomazzon con Monia Aquili (44) hanno superato di misura Claudio Casagrande con Michele Guccerelli mentre Gianluca Vitali e Luigi Castellano (42) hanno completato il podio.

Nella stessa giornata al Golf Molino i golfisti si sono affrontati nel Ranking Foilf & Cruise. Riccardo Calzoni (nella foto) ha vinto grazie a un giro in 78 colpi. In prima categoria Roberto Piacquadio (39) ha avuto la meglio su Andrea Antonelli (38) e Lilia Spiniuc (35) mentre in seconda ha trionfato Fabrizio Tritelli (45).

Andrea Ronchi