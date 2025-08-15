Spinelli, la prima fiorentina in nazionale maggiore

Un mese dopo il debutto di Niccolò Cannone nel ruolo di capitano dell’Italrugby, un’altra ‘prima volta’ rende onore al mondo biancorosso della palla ovale. Desirée Spinelli, 20 anni compiuti il 28 aprile, è infatti la prima fiorentina di sempre ad approdare nella Nazionale maggiore. Tallonatrice e terza linea, dopo aver fatto parte delle squadre azzurre giovanili con cui ha disputato il Sei Nazioni under 18 e quello under 20, e dopo la chiamata in prima squadra contro la Scozia, è stata inserita fra le 32 azzurre scelte dal ct Roselli per la Rugby World Cup 2025 in Inghilterra, il cui primo impegno è il 23 agosto con la Francia.

Dopo aver iniziato da under 8 col Firenze Rugby e proseguito col Florentia e col Puma Bisenzio, ha affinato la sua tecnica con le squadre dell’Unione Rugby Firenze prima del passo in Eccellenza con le Red Panthers del Benetton Rugby per il quale è ora tesserata. "Essere arrivata dove sono – confessa – mi rende fiera e orgogliosa; grazie al Comitato toscano e ai genitori abbiamo trovato sempre il modo di allenarci e giocare. E un grazie al Florentia e agli allenatori che mi hanno permesso di scendere in campo con i ragazzi quando non c’erano gruppi femminili. Non è scontato, in altre regioni non succede".

Franco Morabito