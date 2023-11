Sport da combattimento. Medaglia d’oro per il team Ferrara Fakb. Basile davanti a tutti, esulta il maestro Zucco

Domenica scorsa a Molinella si è svolta una delle tappe del campionato nazionale Asi kick boxing dove il team Ferrara Fakb capitanato dal maestro Zucco porta 4 atleti. De Filippo purtroppo non trova la chiave giusta e perde il suo match, Nicolò Nutricato porta a casa un buon terzo posto in un torneo, sempre in torneo Mouaad Daki si aggiundica un terzo posto, mentre a brillare per il team è Gianluca Basile, che avversario dopo avversario (ne ha battuti 4) si aggiudica il primo posto , la medaglia d’oro e i complimenti dei partecipanti. "Sono orgoglioso dei miei ragazzi – spiega il maestro Zucco –, da domani si torna in palestra a lavorare sugli errori commessi".