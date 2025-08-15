Sport da spiaggia. Torneo di padel a Casalborsetti

Proseguono senza sosta le iniziative sportive al centro sportivo Casal B Sport di Casalborsetti (la struttura si trova in via Giovanni Spallazzi, 1).

Nello scorso dell’ultimo weekend, è infatti andata in scena la quarta edizione del torneo di padel “Sotto le stelle”, che si è disputato con la formula dell’americana a squadre.

L’evento, avvincente e combattuto fino all’ultimo punto, è stato vinto dalla squadra “Non ti preoccupare” davanti ai “Sintones”; hanno partecipato alla manifestazione di Casalborsetti nove formazioni, che alla fine sono state “premiate” da bomboloni e pasta party. Dopo lo sforzo fisico, la tavola imbandita è stata un riconoscimento gradito.

Nella serata di domani è invece in programma il primo “Pickleball in una notte di mezza estate”, torneo in notturna per squadre da almeno tre giocatori, che si svolgerà dalle 22 alle 24.

A seguire, anche questa volta, pasta party. Per informazioni e iscrizioni, contattare il seguente numero di telefono: 375/7394111.

Premi alle prime due squadre classificate.