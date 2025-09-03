Sport e salute. Torneo di racchettoni misto ’In campo per donare’. Vince la coppia Federica Massari-Matteo Guerra

La coppia Federica Massari-Matteo Guerra si è aggiudicata l’edizione n.20 del torneo giallo di racchettoni misto ‘In campo per donare’, organizzato a sostegno della donazione di sangue e plasma, e ‘firmato’ da Advs Fidas Ravenna, ovvero l’associazione dei donatori di sangue dell’ospedale. Ben 32 coppie sono scese in campo con un obiettivo nobile, ovvero promuovere la donazione di sangue e plasma; un gesto semplice, ma fondamentale per poter salvare molte vite. Massari-Guerra, hanno preceduto Liana Scarmin e Simone Dirani, giunti al 2° posto, e Raffaella Tappi con Giorgio Maioli arrivati terzi. In classifica, 4° posto per Dimitrova Tessa-Francesco Gondoni; quinti Roberta Patrignani-Nicolò Beoni, sesti Susy Manegatti e Andrea Amadei, settimi Lucia Caldironi e Simone Caruso, ottavi Stefania Melandri e Luigi De Leo. Nel corso della giornata i volontari dell’Advs hanno distribuito la merenda dello sportivo. Maggiori informazioni sulla donazione di sangue, la segreteria Advs risponde al numero 0544 403462. Info disponibili anche online su www.advsravenna.it o su facebook alla pagina Advs Ravenna.