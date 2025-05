Sport e sociale. Al Panathlon si parla di vela: "In mare percorsi aperti a tutti»

Nuovo meeting del Panathlon Club al Circolo Tennis della Spezia, che ha avuto come argomento ’La seconda tappa del campionato nazionale della classe Hansa 303’ di cui si è parlato con il presidente della Lega Navale Italiana sezione della Spezia Francesco Costa, il nostromo del Circolo Velico della Marina Militare Michele Renna, gli assessori del Comune della Spezia Alberto Giarelli e Manuela Gagliardi. La serata è stata anche occasione per dare il benvenuto a tre nuovi soci: Bruno Dal Molin (ginnastica artistica), Cristiano Tomaino (nuoto) e Giacomo Ghetti (basket). Costa e Renna si sono concentrati sulla vela come impegno sociale della Lega Navale, che collabora attivamente con la Marina Militare puntando sull’inclusività e sulla crescita personale dei partecipanti alle loro attività in particolare della sezione velica. L’accento è stato messo anche sugli eventi del mese: Open day, tappa del campionato nazionale Hansa 303 e sulla sinergia con il Panathlon Club La Spezia, presieduto da Daniela Ricaboni, realtà da sempre impegnata nella promozione dei valori etici dello sport, nel segno dell’arricchimento del valore educativo e sociale delle attività promosse. "Crediamo in una vela aperta a tutti, dove ogni ragazzo o ragazza possa scoprire il mare come ambiente di crescita, autonomia e rispetto – ha dichiarato Francesco Costa – L’impegno congiunto con la Marina Militare e il mondo del volontariato ci permette di costruire percorsi autenticamente inclusivi".

C.T.