Sport e sociale. Campionati italiani assoluti paralimpici: gli organizzatori cercano cento i volontari

Grosseto si appresta ad accogliere ancora una volta un grande evento di atletica leggera. Tornano infatti i Campionati paralimpici Fispes. Già straordinario palcoscenico dei Campionati Europei 2016 e del Wpa Grand Prix 2019, lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto torna a ospitare una grande manifestazione di Para atletica. Il 12 e 13 luglio, l’impianto sportivo ospiterà infatti i Campionati Italiani Paralimpici Assoluti. La Fispes organizzerà l’evento con il patrocinio del Comune di Grosseto, in collaborazione con l’Atletica Grosseto Banca Tema. Così inizia a mettersi in moto la macchina organizzativa con la campagna di reclutamento. Gli organizzatori cercano tra i 90 e 100 volontari. Si tratta di un’iniziativa importante per tutti coloro che volessero fare un’esperienza che cambia la vita con la possibilità di trascorrere giorni tra gli atleti paralimpiici italiani e respirare le vibrazioni di questo meraviglioso mondo dedicando un po’ del proprio tempo. Per candidarsi si richiede: sensibilità, affidabilità, spirito di squadra, rispetto e disponibilità.

I volontari reclutati saranno impegnati ad offrire il loro supporto nei settori: trasporti, call room, pedane, direzione tecnica, addetti servizi tecnologici, post uscita gara, antidoping, tic, direzione tecnica, controllo varchi, ceste. Per candidarsi e richiede informazioni è possibile inviare un messaggio whattsapp al numero 347 6362144 oppure una mail a [email protected]

Saranno presente la campionessa Ambra Sabatini e tutti gli atleti di altissimo livello italiano che hanno partecipato alle ultime Paralimpiadi.