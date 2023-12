Sport e solidarietà. Torneo Leo Club: "PadeLeo» a favore degli alluvionati

Lo sport incontra la solidarietà. Il Leo Club Firenze, ha organizzato un torneo di Padel all’insegna della sana competizione e dell’aiuto reciproco. Il “PadeLeo”, nome dell’evento, ha avuto come obiettivo una raccolta fondi, a favore delle zone della Toscana colpite dall’alluvione. I 32 partecipanti hanno contribuito anche con una raccolta di beni di prima necessità di vario genere. La somma totale della donazione, grazie anche al contributo di UniCoop Firenze, ammonta a 1000 euro, andando a inserire nell’insieme di azioni che i Leo Club svolgono sul territorio a favore di chi ha bisogno ed è in difficoltà. Il torneo, realizzato al Padel Club Santa Caterina, ha visto come finalisti la coppia Ginevra GrecoAlessio Fabbroni e la coppia Filippo Provvedi Francesco Guelfi Camaiani, questi ultimi risultati vincitori, che hanno alzato le coppe fornite da Decathlon, sponsor dell’evento.