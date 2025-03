Sport invernali - Da oggi le finali all’Abetone che si apriranno con Baby e Cuccioli. Un successo di partecipanti fino ai 16 anni. ’Pinocchio sugli Sci’, nuovo format vincente

Sulle fantastiche piste dell’Abetone, patria natale dei campionissimi del passato Zeno Colò e Celina Seghi, prendono il via questo fine settimana le finali nazionali e internazionali del ‘Pinocchio sugli Sci’. L’edizione numero 43 vedrà protagonisti atleti, dagli 8 ai 16 anni (si va verso il record di adesioni), che si confronteranno nelle categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi. Nel tempo l’evento ha visto nascere numerosi campioni dello sci italiano tra cui Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Francesca Marsaglia, Elena Curtoni e molti altri anche nel settore maschile.

"Quest’anno la manifestazione avrà un nuovo format - precisa l’organizzatore Franco Giachini -. Oltre alla premiazione per il miglior tempo totale con il classico Pinocchio d’oro, d’argento e bronzo, saranno anche premiati i migliori 3 tempi sul ‘tempo di spinta’ e ‘sulla velocità massima’. Siamo orgogliosi di presentare questa nuova edizione che coniuga tradizione e innovazione. Le finali di Pinocchio sugli Sci si terranno all’Abetone oggi e domani per i Baby e Cuccioli, 25 e 26 marzo per Ragazzi e Allievi e dal 27 al 29 marzo con la Fase Internazionale".

L’evento è stato presentato nella Sala Pegaso della Regione Toscana a Firenze alla presenza di numerose personalità, tra cui Coni, Fisi, Saf, Comune di Abetone, Fondazione Collodi. "Pinocchio sugli Sci - afferma il Governatore Giani - è un’eccellenza dello sport giovanile che porta sulle nostre montagne atleti da tutto il mondo, rafforzando l’attrattività del territorio e l’amore per lo sci tra le nuove generazioni".

Al fianco di Pinocchio sugli Sci presenti tante illustri realtà: il title sponsor TIM rappresentato da Simone Zafferani; i top sponsor Enel rappresentato da Riccardo Clementi, Algida, Telepass, Pediatrica, Zentiva, Ricola e Ariete; i technical sponsor Podhio, Pdh, Rossignol e Liski; i media partner Rai Radio Kids e QN - Quotidiano Nazionale, chief marketing Pieraldo Biagi.

F. Que.