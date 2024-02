Sport invernali. Marciatori Morianesi terzi alla "Ciaspolada»

Alla classicissima internazionale "Ciaspolada della Val di Non", nuovamente sul podio il Gp Marciatori Morianesi che, nella corsa con le racchette da neve ludico-motoria, si è presentato al via con ben 59 iscritti, salendo, così, sul terzo gradino della classifica extraregionale, dietro ai team padovani di Teolo (91) e Villa Estense (64). Inoltre, sempre dalla lucchesia, c’è da registrare la partecipazione dell’Atletica Porcari, con 39 partecipanti, posizionatasi al settimo posto.

La società morianese (foto) del presidentissimo Giovanni Mario Manfredini (per tutti "Penna"), che da oltre un ventennio ne prende parte, è considerata dagli organizzatori della società podistica Novella, ormai una fedelissima della ciaspolada. Quest’anno il percorso dei 5 chilometri si sviluppava a Borgo d’Anaunia, con partenza in zona Pradiei ed arrivo sopra piazza Stefenelli a Fondo. E ha visto al via ben 2224 atleti, tra agonistici e non competitivi, che hanno indossato il pettorale della "Ciaspolada", onorando, così, sia correndo sia passeggiando, la "madre" di tutte competizioni podistiche con le racchette da neve che, in questo 2024, festeggiava il cinquantenario.

Per la cronaca la "Ciaspolada" numero 50 agonistica è stata vinta da Cesare Maestri, forte runner trentino, che partiva da favorito e ha rispettato il pronostico; nel femminile ha prevalso la trentina di Vigolo Vattaro, Giulia Marchesoni.

"Sono molto soddisfatto del nostro gruppo – afferma Manfredini – . Già essere nei primi gruppi italiani come numero di iscritti è, per la nostra associazione, un grande momento di orgoglio e felicità. La nostra società podistica è nata nel 1975, dalla fusione dell’allora Donatori Sangue Morianesi e Marcia Club Ponte a Moriano. E tutt’ora partecipa e collabora con i nostri podisti al calendario marce del Trofeo Lucchese, di cui siamo anche organizzatori della corsa non competitiva “Passeggiata tra le colline del Morianese”, giunta quest’anno alla 47ª edizione e che si terrà il prossimo 28 luglio. Ma ci sono anche partecipazioni ad altre manifestazione podistiche in regione e fuori".