SPORT PARALIMPICI. Arrampicata,. Mazzotti regala un titolo tricolore alla Vertical

Un crescendo continuo. E il miglior viatico in vista dei Mondiali di Innsbruck che si terranno lunedì 24 e martedì 25 giugno, a cui parteciperà indossando per la prima volta la maglia della nazionale. Tommaso Mazzotti (nella foto), l’atleta venticinquenne di paraclimbing di arrampicata sportiva che vive a Russi ma si allena a Forlì al centro sportivo ‘Vertical’ in via Pandolfa, ha conquistato sabato a Reggio Emilia il titolo di campione italiano nella categoria AL1 (categoria che indica il mancato uso di entrambi gli arti inferiori e la salita in parete usando quindi solo la forza delle braccia), dopo aver conquistato il 4 marzo la prima prova di Coppa Italia in quel di Bergamo.

Un’ulteriore bella soddisfazione adesso questo prestigioso titolo assoluto per l’atleta romagnolo e per il suo allenatore Matteo Giovannetti, oltre che per l’associazione sportiva forlivese Vertical.

s. b.