Sport per tutti - L’evento. Grande festa della gioia

Insieme per un sorriso. Successo per l’iniziativa organizzata dall’associazione Odv "Il Sorriso di Stefano". Un evento dedicato allo sport, all’inclusione e all’amicizia, che ha visto la partecipazione di circa 60 ragazzi arrivati da diverse realtà del territorio e che si è svolto a Lammari. Hanno aderito le associazioni: "Allegra Brigata", "Fasm", il progetto di calcio inclusivo El Niño con il Sorriso (nato dalla collaborazione tra "Il Sorriso di Stefano", il "Circolo El Niño" e l’Isi "Pertini") e una squadra di Pescia, composta da ragazzi provenienti da case-famiglia della Valdinievole.

I partecipanti si sono sfidati in una serie di giochi divertenti e coinvolgenti quali: tiro al barattolo, percorso ad ostacoli con tiro, gara di riempimento delle "bigonge" con secchi e il travolgente musichiere, il gioco musicale dedicato con affetto all’amico Lele Panigada (educatore professionale che ha lavorato per i Comuni di Villa Basilica, Porcari e Lucca, per cooperative sociali e Asl, sempre nell’ambito della salute mentale e chitarrista e che ha collaborato negli anni con diversi musicisti locali come Manolo Strimpelli). Era uno dei componenti della "psychiatric" band "AltraMusicaRock"). In sua memoria è stata consegnata una targa alla squadra vincitrice del gioco e una targa-ricordo alla famiglia di Lele, rappresentata con emozione dalle sorelle Michela e Silvia.

Particolarmente emozionante e simbolico è stato anche il gioco in cui ogni squadra, con i propri atleti, doveva formare sul terreno di gioco due figure: prima un cuore e poi un sorriso, simboli principali dell’associazione "Il Sorriso di Stefano". Doveva aggiudicarsi il primo posto la squadra che riusciva a comporre al meglio le due forme, ma, in realtà, a vincere sono stati tutti, per la bellezza e il significato del gesto condiviso.

Alla giornata hanno preso parte anche le istituzioni locali del Comune di Capannori con: Silvia Sarti, assessora alle Politiche Educative, Sociali e al diritto alla Salute; e Tina Centoni, Garante per le persone con disabilità. Entrambe sono intervenute attivamente, prima ai giochi e, poi, premiando, alla fine, tutti i ragazzi e gli accompagnatori con un attestato di partecipazione.

Anche se sul campo è stata stilata una classifica, le coppe consegnate alle squadre sono state tutte uguali, per sottolineare il valore della condivisione e dell’uguaglianza.

L’associazione odv "Il Sorriso di Stefano" desidera fare un sentito ringraziamento alle realtà commerciali che da sempre la sostengono, oltre al Capannori Calcio, al Lammari Calcio e a Massimo, sempre presente con il suo supporto e il suo entusiasmo.

Massimo Stefanini