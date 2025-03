Sport Village Banca di Pesaro, non era mai accaduto nel nuoto artistico. Record per la città: cinque ragazze in Azzurro

Orgoglio Sport Village. Cinque atlete pesaresi sono state convocate per la Selezione Nazionale di nuoto artistico. Un risultato straordinario per il Sincro della società del presidente Andrea Sebastianelli. Nel week-end di metà febbraio, a Savona, si è infatti svolta la Selezione della squadra Nazionale Giovanile di nuoto artistico e ben cinque delle ragazze del club pesarese sono state convocate a rappresentare l’Italia e anche la nostra città.

Le campionesse chiamate a vestire la maglia azzurra sono Martina Bisi, Elena Cascini, Emma Pierleoni, Eleonora Sarti e Beatrice Scarpellini. Un traguardo che premia l’impegno, la passione e la straordinaria preparazione tecnica delle sincronette, capaci di distinguersi tra le migliori eccellenze italiane. Una menzione speciale a Elena Cascini, che è rimasta a Savona fino al 23 febbraio per continuare gli allenamenti con la Nazionale Giovanile in vista dei Mondiali di Atene. "Cinque stelle brillano per Sport Village – commenta il presidente Andrea Sebastianelli – congratulazioni a Elena e a tutte le nostre ragazze per questo prestigioso riconoscimento. Il vostro impegno ci riempie di orgoglio".

Per Paolo Benedetti, direttore di Banca di Pesaro, "il valore della donna non deve essere solo una formalità, una ricorrenza, per restare in tema 8 marzo. Nella nostra banca la certificazione della parità di genere è avvenuta in modo del tutto naturale e credendo fortemente nel valore femminile. Queste convocazioni ci riempiono di gioia perché confermano come essere, nello sport come nella vita, possono fare qualcosa di straordinario".

b. t.