Sport Village verso la nuova stagione. Trecento atleti e un modello virtuoso

Riparte fra pochi giorni la stagione agonistica del nuoto pesarese e lo fa con grandi numeri: "Siamo a trecento atleti agonisti sul migliaio di tutta la provincia di Pesaro e Urbino e parliamo di attività natatorie, quindi oltre al nuoto anche sincro e pallanuoto", dice il presidente di Sport Village Banca di Pesaro Andrea Sebastianelli che fa il punto della situazione in vista della nuova stagione sportiva: "Oltre agli straordinari risultati del nuoto artistico, con le nostre punte di diamante Jasmine Verbena e Valentina Bisi che si confermano tra le prime atlete al mondo con le rispettive nazionali di San Marino e Italia, abbiamo qualificato ai campionati italiani di nuoto una decina di nostri atleti. Risultati eccellenti ottenuti anche grazie ai nostri tecnici e al prezioso apporto del nostro sponsor Banca di Pesaro".

Numeri che, se allargati, testimoniano il coinvolgimento totale della città e non solo attorno agli impianti del Parco della Pace che comprendono piscine e palestre anche di ultima generazione: "Parliamo di duecentomila ingressi all’anno, diecimila utenti e di tremila tesserati che frequentano i nostri 230 corsi che abbracciano tutte le discipline sportive: non solo in acqua, ma che si possono svolgere anche il palestra, ognuna con finalità diverse ma tutte pensate per fare stare bene le persone. E qui vorrei sottolineare la funzione sociale dello sport. Perché non è importante solo vincere medaglie e arrivare primi, bensì mettere tutti nelle condizioni di potere fare attività sportiva, agonistica e non, e mi riferisco anche ai diversamente abili, che compongono la nostra splendida squadra Fisdir che ottiene ottimi risultati a livello regionale, e fino agli anziani che ogni mattina popolano il nostro impianto migliorando il loro stile di vita e la loro salute. Fra poco poi ripartono i corsi di nuoto per bambini, le cui iscrizioni sono già aperte in segreteria".

Un esempio virtuoso a livello nazionale, perché mentre in altre città le piscine soffrono o chiudono, a Pesaro funzionano: "Questo è stato possibile – dicono Andrea Sebastianelli e Diego Mondadori che gestiscono l’impianto – grazie a investimenti importanti, dall’efficientamento energetico al riciclo delle acque, agli spogliatoi, che hanno permesso l’abbattimento o il contenimento dei costi e tariffe popolari: con un abbonamento di 75 euro al mese si può fare tanto". Banca di Pesaro è al fianco di Sport Village perché, dice il direttore Paolo Benedetti, "lo sport sia per tutti uno strumento di salute, socializzazione e all’occorrenza realizzazione personale attraverso risultati. Ma prima di tutto un modo per vivere meglio che è la mission della nostra banca".

