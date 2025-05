Sportability Day a Ferrara: una giornata dedicata agli sport inclusivi e paralimpici

La Darsena di Ferrara ha ospitato sabato lo Sportability Day, giornata rivolta agli sport inclusivi per ogni età patrocinata dal Comune di Ferrara. I giochi si sono aperti alle 09,30 con l’intervento dell’assessore allo Sport del Comune Francesco Carità e dopo il saluto dei responsabili delle tante Federazioni e Associazioni presenti, i tanti intervenuti hanno potuto vedere e provare tante discipline sportive del mondo paralimpico.

Presenti in Darsena il baskin, bocce, karate e a seguire Ju jitsu, Calcio a 5, Paracanoa, Ginnastica Adattata, Basket Integrato, Danza Sportiva, Dragon Lady, Pararowing, Basket, Pesca Sportiva e tanto altro.

La Fipsas era presente con il simulatore di pesca, la pesca di precisione, la pesca magnetica con la roubaisienne e tutti quelli che hanno avuto il piacere di provare sono stati supportati dagli istruttori e dai dirigenti Fipsas presenti nello spazio dedicato alla Federazione.

A rappresentare la Fipsas erano presenti il presidente Paolo Gamberoni, la segretaria Alessandra Bottoni, e gli istruttori Davide Gessi, Fabrizio Menegatti, Fabrizio Macchioni, Gianni Braghini.

In campo agonistico, domenica prossima 18 maggio prende il via, sul Navigabile a Migliarino, il Campionato Provinciale Promozionale o Trofeo di Serie C che promuove le prime formazioni della classifica finale al Trofeo di Serie B.

Il campionato è articolato in quattro prove, gara di apertura domenica prossima nel Navigabile a Migliarino, seconda prova il giorno 13 luglio sul campo gara di Ostellato Cavalli, terza prova il giorno 7 settembre sul campo di gara delle Vallette ad Ostellato, quarta ed ultima prova il giorno 19 ottobre con il ritorno nel tratto di Ostellato Cavalli.

