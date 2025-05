Sportability Day alla Darsena di San Paolo: Inclusione e Sport Paralimpico in Primo Piano

Sabato prossimo nella bellissima cornice della Darsena di San Paolo, tante federazione sportive, associazioni ed enti sportivi del territorio che si occupano di sport paralimpico, si ritroveranno allo ’Sportability day’ e tra queste sarà presente anche la Fipsas, con il suo personale e i suoi istruttori. La giornata di sport e inclusione sarà divisa in due appuntamenti, al mattino dalle 9,30 alle 12,30, saranno presenti in Darsena Pararowing, Baskin, Jujitsu, Boccia, Boccia Inclusiva, Pesca Sportiva, Calcio e Canoa, dopo la pausa pranzo si andranno ad aggiungere, dalle 15 alle 18,30, Volley, Ginnastica Adattata, Atletica, Judo, Karate, Calcio a 5 e Danza Sportiva.

In ambito agonistico, il CPS Codigoro Maver ha organizzato la seconda prova del Campionato a tecnica Feeder ad Ostellato, vittoria di settore per Danilo Bariani (assoluto di giornata con 5,6 kg. di pescato), Angelo Rossi, Stefano Gallerani del Cps Codigoro Maver, Flaviano Martini della Canne Estensi Colmic, Alberto Montanari della Garisti Dario Tubertini. Una bella giornata di sole, anche se poco pescosa, ha visto la disputa, giovedì 1 Maggio ai laghi di Molinella, del Trofeo Berardi. La gara era aperta ai giovani agonisti della regione, vittoria tra i Pulcini di Gabriel Ferrini, ottimo terzo posto per il ferrarese Lorenzo Sommariva, tra i Ragazzi successo per Riccardo Pasini.